Эксперты: начало 2014-го года украинцы встретят с курсом 8,2 грн./долл
Валютный рынок вошел в предновогоднее спокойствие. Украина имеет все шансы встретить Новый 2014-й год с курсом 8,2 грн./долл.
«В целом валютный рынок уже вошел в предновогоднее спокойствие и к началу 2014 года курс гривны наверняка составит текущие 8,2 грн./долл», - считает управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман.
В то же время, по мнению начальника отдела анализа и поддержки бизнеса рынков капитала «Альфа-Банк Украина» Александра Вертия, стабилизации курса будут способствовать проблемы в американской экономике.
«Доллар дешевеет в ходе торгов во вторник по отношению к евро и иене после того, как несколько руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) дали понять, что американская экономика пока недостаточно сильна и количественное смягчение (QE) может продолжиться в прежнем объеме», - отмечает он.
По его словам, инвесторы рассчитывают на развитие этой темы в выступлениях председателя ФРС Бена Бернанке и его коллег на этой неделе, а также ждут свежих макроэкономических данных, которые, вероятно, подтвердят, что экономика США восстанавливается медленно и неравномерно.
Сегодня, по мнению банкира, котировки на межбанковском валютном рынке будут находиться на уровне 8,2050-8,2200 грн/долл.