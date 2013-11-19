Эксперты: начало 2014-го года украинцы встретят с курсом 8,2 грн./долл

«В целом валютный рынок уже вошел в предновогоднее спокойствие и к началу 2014 года курс гривны наверняка составит текущие 8,2 грн./долл», - считает управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман.

В то же время, по мнению начальника отдела анализа и поддержки бизнеса рынков капитала «Альфа-Банк Украина» Александра Вертия, стабилизации курса будут способствовать проблемы в американской экономике.

«Доллар дешевеет в ходе торгов во вторник по отношению к евро и иене после того, как несколько руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) дали понять, что американская экономика пока недостаточно сильна и количественное смягчение (QE) может продолжиться в прежнем объеме», - отмечает он.

По его словам, инвесторы рассчитывают на развитие этой темы в выступлениях председателя ФРС Бена Бернанке и его коллег на этой неделе, а также ждут свежих макроэкономических данных, которые, вероятно, подтвердят, что экономика США восстанавливается медленно и неравномерно.

Сегодня, по мнению банкира, котировки на межбанковском валютном рынке будут находиться на уровне 8,2050-8,2200 грн/долл.