Конвертации валютных вкладов в гривню не будет - Нацбанк

Об этом сообщил журналистам член правления Нацбанка Александр Дубыхвист.

«Журналисты будоражат население какими-то слухами. Я уполномочен заявить от имени руководства Нацбанка, что Национальный банк не рассматривал, не рассматривает и не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривну», - сказал он.

Напомним, Нацбанк уже не впервые опровергает такие слухи. Так, Александр Дубыхвист выступил с похожим заявлением еще в начале октября, сообщив, что никакие инициативы по вкладам граждан Нацбанком не рассматриваются.