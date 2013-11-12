Конвертации валютных вкладов в гривню не будет - Нацбанк
16:29, 12 ноября 2013Общество
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Национальный банк Украины не рассматривал и не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривну
Валютные вклады не будут переводить в гривню
Об этом сообщил журналистам член правления Нацбанка Александр Дубыхвист.
«Журналисты будоражат население какими-то слухами. Я уполномочен заявить от имени руководства Нацбанка, что Национальный банк не рассматривал, не рассматривает и не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривну», - сказал он.
Напомним, Нацбанк уже не впервые опровергает такие слухи. Так, Александр Дубыхвист выступил с похожим заявлением еще в начале октября, сообщив, что никакие инициативы по вкладам граждан Нацбанком не рассматриваются.
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