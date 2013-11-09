На Луганщине милиция изъяла 50 тонн угля на "копанке"
17:09, 09 ноября 2013Общество
1197 0
Работники Перевальского райотдела милиции Луганской области выявили на пустыре в городе Брянка копанку
Копанка
Работники Перевальского райотдела милиции Луганской области обнаружили на пустыре в городе Брянка копанку.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, на месте незаконной добычи изъято 50 тонн угля, четыре грузовых автомобиля, два экскаватора и автопогрузчик.
Читайте также: Донбасс: сколько еще шахтеров похоронят нелегальные копанки?
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter