На Луганщине милиция изъяла 50 тонн угля на "копанке"

Работники Перевальского райотдела милиции Луганской области обнаружили на пустыре в городе Брянка копанку.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, на месте незаконной добычи изъято 50 тонн угля, четыре грузовых автомобиля, два экскаватора и автопогрузчик.

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Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка