Ляпина предлагает усовершенствовать передачу земли гражданам

16:22, 20 декабря 2007
Общество
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Нардеп подала законопроект

Народный депутат Ксения ЛЯПИНА ("Наша Украина – Народная самооборона") предлагает усовершенствовать порядок бесплатной передачи земли гражданам.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (об усовершенствовании порядка бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан)», зарегистрированном в Верховной Раде 18 декабря.

Согласно документу, законопроект разработан с целью совершенствования порядка бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан, уменьшения сроков разработки технической документации по землеустройству, уменьшения уровня злоупотребления в сфере земельных отношений, а также в связи с необходимостью приведения Земельного кодекса Украины в соответствие с требованиями Закона ”О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности”.

Автор законопроекта предлагает создать Специальную контрольную комиссию по вопросам земельных отношений и предоставить ВР контролирующие функции над процессом приватизации земли.

Законопроектом предусмотрена необходимость принятия Государственной программы разграничения земель государственной и коммунальной собственности и обеспечения на протяжении 2008-2011 годов разработки технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка в натуре (на местности) и составления документов, которые удостоверяют право на земельный участок, путем организации такой работы одновременно для значительных земельных массивов.

Для реализации Государственной программы необходимо около 7,8 млрд. грн. бюджетных средств.

 

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