В Харьковской области объявили штормовое предупреждение
15:30, 20 декабря 2007Общество
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Сильные порывы ветра до 15-20 м/с
В связи с приближением резкого изменения погоды в Харьковской области объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации.
По данным областного гидрометцентра, ночью в области и в Харькове ожидаются сильные порывы ветра скоростью до 15-20 м/с, местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура по области - от минус 4 до плюс 5 градусов.
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