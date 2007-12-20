В Харьковской области объявили штормовое предупреждение

В связи с приближением резкого изменения погоды в Харьковской области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации.

По данным областного гидрометцентра, ночью в области и в Харькове ожидаются сильные порывы ветра скоростью до 15-20 м/с, местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура по области - от минус 4 до плюс 5 градусов.