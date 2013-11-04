Во Львове выбрали самых талантливых молодых скрипачей
Во Львове завершился Международный конкурс скрипачей Олега Крысы, который продолжался с 24 октября до 3 ноября в помещениях музыкальной академии и филармонии Львова.
Первую премию Международного конкурса было присуждено двум исполнителям - Джонг Да Сол (Канада) и Маркияну Мельниченко (Австралия). Вторую премию также поделили между собой Й-Йон Гонґ (Южная Корея) и Лев Солодовников (Россия). Жюри решило не вручать гран-при и третью премию.
Также специальную награду от жюри за лучшее исполнение концерта №2 Мирослава Скорика получил Маркиян Мельниченко (Австралия). Специальные награды "Перспектива" достались Романа Холматову (Украина), Ган Кси (США), Джинг Ксинг (Китай), Назару Федюку (Украина), Ярославу Бронзей (Украина), Светлане Безотосний (Россия). Специальную награду - приглашение на неделю во Львов с проживанием в отеле "Винтаж" было присуждено Джонг Да Сол (Канада).
Отметим, участие в престижном конкурсе приняли 18 участников из Украины, Канады, Японии, Китая, Австралии, Южной Кореи, России и США.
Конкурс состоял из трех туров. Во второй тур прошли десять участников, а финалистами стали пять скрипачей: Маркиян Мельниченко (Австралия), Лев Солодовников (Россия), Джонг Да Сол (Канада), Й-Йон Гонґ (Южная Корея), Роман Холматов (Украина).
Генеральным партнером конкурса выступила компания "Свиточ" и Nestlé.