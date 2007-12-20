Газпром назвал цену на газ для Молдовы

Председатель правления «Молдовгаза» Геннадий Абашкин назвал цену, по которой «Газпром» будет осуществлять поставки газа в 2008 году.

Сейчас это 190 долларов за тысяч кубометров, что на 20 долларов или 11,8% больше, чем в прошлом. Но, по словам Абашкина, в течение года цена может быть пересмотрена, если цены на энергоносители на мировых рынках вырастут, сообщает АиФ со ссылкой на Lenta.ru.

В 2006 году «Газпром» и «Молдовгаз» подписали долгосрочное соглашение, согласно которому цены на газ для Молдовы должны выйти на среднерыночные к 2011 году. До этого срока для «Молдовгаза» будут применяться специальные понижающие коэффициенты.

На настоящий момент «Газпром» договорился о ценах на газ на 2008 год с большинством своих соседей из числа бывших советских республик. Для Беларуси стоимость газа составит 119 долларов за тысячу кубометров, для Украины – 179,5.

Подорожание газа, помимо прочих факторов, вызвано тем, что Туркмения и Казахстан повысили свои расценки для «Газпрома»: 130 долларов за тысячу кубов в 2008 году против 100 в этом.