Из-за нового сбора украинцы бросились массово скупать автомобили

В августе, по данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, было продано 26,2 тыс. автомобилей — это на 42% больше, чем годом ранее, пишет "Коммерсант Украина".

В Украине не было такого объема месячных продаж последние два года. "Откладывать покупку автомобиля до наступления лучших времен потребители не стали из-за введения утилизационного сбора",— говорит коммерческий директор "Hyundai Motor Украина" Геннадий Четверухин. Свою лепту в повышение спроса внесла и неоднозначная формулировка закона. Разъяснение ГАИ о том, что под действие утилизационного сбора после 1 сентября не попадают ввезенные до этой даты автомобили, появилось лишь за два дня до вступления закона в силу. Напомним, сейчас с каждого нового ввезенного автомобиля должен взыматься утилизационный сбор в размере 4,73-30,2 тыс. грн.

Клиенты смогут приобрести автомобили по старым ценам еще и в сентябре, успокаивают участники рынка. Геннадий Четверухин говорит, что складских запасов его компании достаточно еще на 1-1,5 месяца. "После введения спецпошлин мы еще какое-то время могли удерживать цены за счет нашего заработка. Однако теперь ресурсы подходят к концу, и цены возрастут пропорционально сбору",— говорит господин Четверухин.