В Севастополе создана военно-морская база

Об этом УНИАН сообщил временно исполняющий обязанности начальника пресс-центра командования украинских ВМС капитан 3 ранга Сергей Богданов.

По информации пресс-офицера, 22 октября в одном из военных городков в районе бухты Стрелецкая по случаю образования Севастопольской военно-морской базы проведен соответствующий торжественный ритуал.

В.и.о. командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Сергей Елисеев во время торжественного построения личного состава базы отметил, что сегодня начала функционировать принципиально новая организационная структура украинского флота.

«Формирование базы - это первый шаг на пути достижения определенной Президентом Украины - верховным Главнокомандующим ВСУ цели реформ по созданию мобильных, высокопрофессиональных, подготовленных ВМС, способных надежно и эффективно защищать наших граждан, общество и государство, отстаивать национальные интересы Украины на море», - отметил Елисеев.

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Как добавил вице-адмирал, с формированием Севастопольской военно-морской базы, создана целостная и современная система обеспечения базирования кораблей с соответствующей инфраструктурой.

В торжествах приняли участие помощник министра обороны Украины адмирал запаса Виктор Максимов, заместитель председателя Гагаринской районной государственной администрации в городе Севастополе Светлана Кожаева, председатель общественной организации “Ветераны ВМС Украины” контр-адмирал запаса Виктор Носенко, члены военного совета украинского флота, представители командования ВМС, командиры соединений и воинских частей Севастопольского гарнизона, духовенство.

В завершение ритуала личный состав новосозданной военно-морской базы осуществил прохождение торжественным маршем.

Как сообщил УНИАН информированный военный источник в Севастополе, создание Севастопольской военно-морской базы не увеличивает численность личного состава флота, новая структура является результатом проведенных организационно-штатных мероприятий.

Справка УНИАН. Кроме новосозданной Севастопольской военно-морской базы, на украинском флоте уже продолжительное время функционируют Южная и Западная военно-морские базы.