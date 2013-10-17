Демонтированы единственные в Украине памятники Варенику и украинским женщинам

Вчера в Черкассах демонтировали единственные в Украине памятники Варенику и Украинской женщине.

Как передает корреспондент УНИАН, памятники демонтировали возле бывшей гостиницы «Росава», в которой теперь находится Апелляционный суд Черкасской области.

Как рассказали корреспонденту УНИАН сотрудники суда, памятники демонтированы, потому что они не отвечают статусу заведения, которое теперь расположено в здании.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда Черкасской области, "суд не имеет никакого отношения к демонтажу этих памятников. А поскольку эти скульптуры имеют владельца, то он и принял решение об их демонтаже".

Кто владелец памятников, в пресс-службе не знают.

Читайте также: В Бердичеве отбили голову памятнику Ленину (фото)

Как известно, памятники Украинской женщине и Варенику были одними из наиболее известных достопримечательностей Черкасс. В 2006 году в Черкассах, по инициативе руководства гостиницы «Росава», возле гостиницы установили единственный в Украине памятник Варенику. Во время открытия сварили рекордный вареник весом 70 килограммов. В 2009 году напротив этого памятника появился памятник Украинской женщине. Оба памятника изготовил скульптор, Заслуженный художник Украины, профессор Иван Физер.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2013 года Фонд госимущества Украины передал Апелляционному суду области в аренду 9-этажное помещение гостиницы «Росава». Решением хозяйственного суда Черкасской области был удовлетворен иск прокуратуры области о признании права собственности за государством на гостиницу «Росава» в городе Черкассы, которая незаконно была отчуждена в интересах ОДП «Черкассытурист» ПАО «Укрпрофтур».

В дальнейшем прокуратура Черкасской области приняла меры для реального исполнения судебного решения, по результатам которого право собственности на гостиницу стоимостью более 5 млн грн зарегистрировано за ФГИУ.