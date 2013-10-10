Европейская Бизнес Ассоциация стала в защиту операторов наружной рекламы Украины

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к Главе Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины и Министру внутренних дел Украины и руководителей других органов власти по поводу последних законодательных инициатив в области наружной рекламы Украины, сообщается на сайте EBA.

В письме отмечается, что вступление в силу некоторых положений проектов законов может привести к значительным финансовому и репутационному ущербу государства и как следствие - к потере рабочих мест и многочисленного банкротства украинских компаний.

В своих предложениях ЕБА советует Верховной Раде Украины отклонить проект закона № 1125 и проект закона № 2182, не вносить к рассмотрению аналогичный по содержанию Проект закона, разработанный МВД. ЕБА рекомендует привлечь представителей Ассоциации к дальнейшей работе над проектом Закона № 0944 «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» и создать Координационную группу, к которой привлечь международных экспертов с целью совершенствования рекламной отрасли и сферы внешней рекламы.

В противном случае «компании с иностранными инвестициями будут вынуждены обратиться за поддержкой к правительствам своих стран по решению ситуации или вообще свернуть свой бизнес в Украине, что, очевидно, может негативно сказаться на международном имидже Украины как инвестиционно привлекательного государства», - говорится в обращении.

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Ранее с похожим письмом к украинской власти обратилась Американская торговая палата.

Европейская Бизнес Ассоциация является ведущей организацией международного бизнеса в Украине, которая объединяет более 950 иностранных и отечественных компаний. Инициатором создания Европейской Бизнес Ассоциации была Европейская Комиссия. Основной целью деятельности Ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

Как сообщалось ранее, 26 июня во время заседания Кабинета министров Украины был рассмотрен и одобрен законопроект "О размещении наружной рекламы на автомобильных дорогах общего пользования, а также улицах и дорогах городов и других населенных пунктов", разработанный Министерством внутренних дел. Его авторы предлагают запретить размещение наружной рекламы над проезжей части автодорог общего пользования. В Кабмине уверены, что изменения повысят безопасность дорожного движения, поскольку реклама не будет отвлекать водителей.

В конце мая с аналогичной инициативой выступил народный депутат Антон Яценко (Партия регионов), зарегистрировав законопроект 2182.

25 сентября были представлены результаты первого этапа исследований Киевского Международного Института Социологии (КМИС), согласно которым основными факторами, влияющими на безопасность на дорогах, являются: состояние дорожного покрытия, культура поведения водителей и пешеходов, разметка дороги и регулирование дорожного движения. Внешняя среда (включая наружную рекламу, вывески, киоски) составляет наименьшую долю среди отвлекающих факторов.