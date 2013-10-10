Львовский вор обокрал немецкого журналиста на 5 тысяч евро

Во Львове задержан дважды судимый 33-летний местный житель, который 4 октября украл у немецкого журналиста фотоаппарат, несколько объективов и другие ценные вещи на сумму 5 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины во Львовской области, по словам журналиста, аппаратуру у него похитили из прихожей гостиницы, где он остановился. Оставив без присмотра личные вещи, иностранец заполнял на рецепции необходимые документы. После выполнения формальностей журналист вернулся к вещам, однако на месте их не оказалось. Поняв, что стал жертвой преступления, человек обратился в милицию.

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Работники уголовного розыска установили личность мужчины, который мог быть причастным к совершению этого преступления, и вскоре задержали его. Задержанный в содеянном сознался и вернул часть похищенного, другую часть (несколько объективов), по его словам, продал на радиорынке.