У жаловавшегося на издевательства милиции львовянина нашли глазные капли с наркотиками

У Дмитрия Флекмана, который заявил, что его избили милиционеры, нашли глазные капли польского производства, в составе которых содержится наркотическое вещество (бупренорфин). Об этом рассказал на брифинге начальник главного управления МВД во Львовской области Александр Рудяк.

Львовянин Дмитрий Флекман утверждает, что сотрудники Львовского городского управления милиции избили его и морально унизили, пишет Комсомольская правда.

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Представители милиции изъяли у него свитер, на который, по утверждению задержанного, милиционеры справили нужду. Вещественное доказательство будет отправлено на экспертизу, которая установит истинное положение вещей.

Сотрудники милиции, которых потерпевший обвиняет в издевательствах над ним, от работы не отстранены, а проверкой занимается прокуратура. Поэтому, по словам руководителя областной милиции, - милицейское ведомство повлиять на этот процесс не может. Но, если будет установлено, что заявление гражданина Флекмана было неправдивым, будет открыто уголовное производство.

Главный милиционер заявил, что признаков издевательств над Дмитрием Флекманом он не увидел, тем более, что его удивляет сам факт, когда с поврежденным копчиком потерпевший ходил по городу и раздавал интервью журналистам. Не установило служебное расследование и фактов, которые касаются словесных антисемитских унижений Флекмана.