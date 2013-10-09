Львовский педофил похитил и развратил шестилетнюю девочку

Галицкий районный суд города Львова на этой неделе вынес приговор мужчине, который совершил развратные действия в отношении шестилетней девочки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД во Львовской области, в Галицкий райотдел милиции обратилась 28-летняя львовянка с заявлением о том, что в отношении ее малолетней дочери неизвестный мужчина совершил развратные действия.

Как было установлено следствием, в этот день женщина привела двоих своих детей (старшего сына и младшую дочь) на прогулку в парк центральной части Львова и оставила их там играться с другими детьми, а сама пошла к соседке, которая живет рядом. В это время к ее дочери подошел незнакомый мужчина, который назвался новым соседом и предложил ей проехаться в его автомобиле. Шестилетняя девочка согласилась на предложение незнакомца.

Мужчина выехал за пределы города и на окраине одного из сел совершил в отношении ребенка развратные действия.

Мать, обнаружив, что ее дочь пропала из парка, обратилась за помощью в милицию. Через несколько часов милиционеры нашли пропавшего ребенка.

По информации, полученной от ребенка, милиция начала розыск подозреваемого и вскоре, после проведения оперативных мероприятий, установили личность и задержали педофила. Им оказался 42-летний львовянин, женатый, работающий. Знакомыми и коллегами по работе характеризовался исключительно с положительной стороны. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних).

Свою вину задержанный признал, но не в полном объеме. Однако проведенная экспертиза подтвердила, что именно этот мужчина путем обмана и злоупотребления доверием завлек шестилетнюю девочку в собственный автомобиль и совершил в отношении нее развратные действия. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина не является психически больным и осознает свои действия.

Учитывая все обстоятельства, судья Галицкого районного суда города Львова вынес приговор обвиняемому – 11 лет лишения свободы, а областной апелляционный суд оставил этот приговор без изменений.