Прокуратура просит взыскать с "врадиевских насильников" 10,5 тысяч гривен

Государственное обвинение просит Первомайский районный суд в рассмотрении дела об изнасиловании и попытки убийства 29-летней жительницы Врадиевки Ирины Крашковой удовлетворить гражданский иск и взыскать с подсудимых милиционеров Евгения Дрыжака и Дмитрия Полищука, а также егеря Сергея Рябиненко 10581 грн материального вреда.

Как сообщает корреспондент УНИАН из зала суда, об этом в ходе заседания 8 октября сообщила прокурор Наталья Высоцкая.

Читайте также: Дрыжаку зачитали обвинительный акт

По ее словам, именно эта сумма было потрачена управлением здравоохранения на лечение потерпевшей.

Представители Крашковой поддержали данный иск и просили удовлетворить иск о возмещении потерпевшей морального вреда, однако сумму не озвучили.

Из трех подсудимых только Рябиненко согласился с гражданскими исками. Дрыжак и Полищук отрицают свою причастность к совершенным преступлениям и не согласны с исками.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Согласно решению суда, начало рассмотрения дела по сути назначено на 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд принял решение об продлении содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.