Соглашение об ассоциации дает основу для дальнейшего развития страны без потери суверенитета

На этом акцентировала внимание заместитель директора департамента сотрудничества с СОТ и по вопросам торговой защиты Светлана Зайцева.

«Зоны свободной торговли и региональные торговые соглашения это только плюс к многосторонней системе и всегда приветствуется. Со времен создания ВТО, счет преференционных и региональных торговых соглашений идет на сотни. То есть страны увидели в этом новые возможности для торговли, а значит и для развития. И стали создаваться многочисленные региональные образования», - сказала Светлана Зайцева.

По словам заместителя директора департамента, Евросоюз это фактически свободная торговля в общем рынке и таможенный союз в широком понимании. Например, у Мексики, которая является членом НАФТы (американского соглашения о свободной торговле, куда входят Канада, США и Мексика) есть соглашение и с ЕС (Соглашение об экономическом партнерстве, политической координации и сотрудничестве между ЕС и Мексиканскими штатами). Если судить только по названию соглашения, казалось бы, Мексика потеряла суверенитет. Однако Мексика находится в этом соглашений и еще во многих, которые сочла необходимым подписать для того, чтобы открыть новые возможности для торговли и бизнеса, а значит и для государства в целом, сказала Светлана Зайцева.

Она также отметила, что соглашение такого масштаба, каким является Соглашение об Ассоциации Украина-ЕС, которое готовится подписать наша страна, беспрецедентно.

«У нас есть и достаточно простые торговые соглашения преимущественно со странами СНГ (охватывающие, как правило, в значительной степени торговлю товарами), а это Соглашение - очень обширное и глубокое, охватывающее очень много тем, дающее отличную юридическую рамку для дальнейшего развития страны без потери суверенитета», - сказала Светлана Зайцева. Она также заметила, что никакого передачи полномочий в ЕС нет и быть не может.

«Мы никакие полномочия не передаем, у нас есть органы, которые совместно будут управлять имплементацией Соглашения об ассоциации. У нас уже год с лишним работает соглашение о ЗСТ с ЕАВТ (Швейцария, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия) и у нас там есть совместный комитет, который уже прекрасно работает и никто не говорит о том, что мы передали туда какие-то полномочия. Все вместе решают текущие вопросы, чтобы улучшить работу этого соглашения и это обычная мировая практика», - подытожила заместитель директора департамента.