В Луганске бывшая офицер госбезопасности умерла от холода

Луганский центр помощи бездомным зафиксировал первую смерть от переохлаждения. Погибшая – Ирина Бычик, 1953 г. р.

Замерзшая женщина в прошлом была офицером госбезопасности, в течение трех лет несла службу в Афганистане. Последнее место работы Бычик до 2006 года – МВД. В 2006 году у нее сгорел дом, и она стала жить на улице.

Об этом сообщает "Остров", со ссылкой на председателя луганского отделения благотворительного фонда Ксении Петербуржской Ирину Готман.

"В этом году очень рано пришли заморозки и мы боимся, что начнется череда смертей бездомных. Большинство из них спасается на трубах отопления, которое еще не включили", - рассказала Готман.

Как отметила начальник управления труда и соцзащиты Луганского городского совета Светлана Малахова, Центр реинтеграции граждан без определенного места жительства, расположенный на базе шестой городской больницы, планирует начать свою работу завтра, 5 октября.

"Мы планировали открыться 1 октября, но у нас не получилось. Сейчас идут подготовительные работы, и уже сегодня ночью мы приступим к работе", - отметила Малахова.

Погибшая женщина стала второй по счету жертвой непогоды в Украине. До этого, как сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, от переохлаждения погиб 34-летний мужчина, житель села Ирша Радомышльского района.