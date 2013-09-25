Американский эксперт: украинские фермеры становятся опытнее

Такое в мнение в комментарии телеканалу БТБ выразил атташе по вопросам сельского хозяйства при посольстве США в Украине Рэндалл Хейгер, комментируя повышение Министерством сельского хозяйства США (USDA) прогноза урожая зерна в Украине до 60 млн тонн.

«Украина имеет прекрасную агропромышленную базу, у вас хорошая земля, фермеры становятся опытнее, используют более совершенную технику. Я думаю, основным фактором роста производства была цена. Фермеры увидели ее рост и привлекли больше ресурсов для того, чтобы увеличить производство в Украине и, к счастью, так и произошло. Украина способна играть важную роль в мировой продовольственной безопасности. Она сможет отвечать на растущую мировую потребность в продовольствии», - сказал он.

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По словам атташе, на фоне роста мирового спроса на зерно высокий урожай поможет Украине наполнить рынок своей продукцией.

«Спрос на пшеницу и кукурузу составляет примерно 1,9 млрд тонн, и он растет с каждым годом. Украина играет положительную роль и должна сыграть ее в этом году, отвечая на глобальные потребности в продовольствии. Размер урожая также помогает Украине выходить на новые рынки. Традиционно Украина отправляет зерно в североафриканские страны, на Ближний Восток. С тем урожаем, который вы в этом году собрали, перед вами открываются новые возможности. Например, Юго-Восточная Азия», - добавил Хайгер.

Также представитель посольства США в Украине выразил убеждение, что эти факторы будут способствовать притоку инвестиций в агросектор.

«Я думаю, инвестиции в аграрный сектор продолжатся. В текущем году причин для этого даже больше из-за высоких цен на зерно. Фермеры и инвесторы решили увеличить денежные вложения в страну, потому что они видят потенциальную выгоду. Я думаю, многие люди сейчас узнают больше об Украине, они видят большой аграрный потенциал, шансы увеличить доходы до уровня других стран с похожими почвами», - резюмировал он.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства США (USDA) ожидает, что урожай зерна в Украине в 2013 году составит 60 млн тонн, что на 1,7% больше, чем ведомство прогнозировало в августе.

Согласно отчету USDA, опубликованному на его официальном сайте, в частности, прогноз урожая пшеницы повышен на 2,3% по сравнению в августовской оценкой – до 22 млн тонн, а фуражного зерна – на 1,3%, до 38 млн тонн.