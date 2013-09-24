Эксперт: Китай для Украины является стратегическим партнером для сбыта сельхозпродукции

Вкладывать средства в этот проект готовы китайские инвесторы. Кроме того, они выразили желание инвестировать в обновление зерновой логистики. Поэтому китайские деньги будут значительно способствовать развитию отечественного агросектора и экономики вообще. Об этом заявил исполнительный директор Украинско-китайского совета торгово-экономического развития Евгений Калинин.

«Инвестиции − это именно тот двигатель, который поможет отечественной экономике развиваться. А вложения средств китайскими инвесторами в восстановление и модернизацию оросительных систем − это одно из самых перспективных направлений, хотя эти проекты не окупаются быстро. Однако работа оросительных сетей позволит в разы увеличить производство сельхозпродукции в южных областях Украины. А это повлечет за собой внедрение новых технологий и создание новых рабочих мест. Поэтому профильный министр Николай Присяжнюк поддерживает это направление и делает его одним из наиболее приоритетных для развития аграрной отрасли», − отметил Евгений Калинин.

Также специалист сообщил, что Китай готов инвестировать средства в развитие и модернизацию зерновой логистики, в частности в строительство элеваторов, зернохранилищ, припортовых проектов и т.д.

Эксперт также отметил, что помимо сотрудничества в сфере инвестиций Украина очень успешно продвигает отечественные сельхозпродукцию на рынок Поднебесной. Этот вопрос стоит на контроле у руководства государства. Так, Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сейчас находится с рабочим визитом в КНР и намерен договариваться о расширении рынка сбыта.

«Кроме зерна Украина может успешно экспортировать в КНР бобовые − сою и горох, масличные − семена подсолнечника и рапса, традиционно потребляемые в этой стране. Однако Украина должна обеспечить качество этой продукции, поскольку у Китая очень высокие требования к этому. Однако данный вопрос стоит на личном контроле Первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и профильного министра Николая Присяжнюка. Также важна глубина переработки, поскольку это добавленная стоимость товара», − подчеркнул исполнительный директор Украинско-китайского совета торгово-экономического развития.

Эксперт также отметил, что договоренности, достигнутые украинской и китайской сторонами в ходе 3-го заседания украинско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в сельском хозяйстве, очень выгодны.

«Любая новая договоренность − это положительно. И то, что между Украиной и Китаем развиваются отношения именно в области сельского хозяйства, является большим достижением. Китай − идеальный партнер, поскольку это большой рынок сбыта и помощь в освоении новых технологий», − подытожил Евгений Калинин.

Специалист также выразил мнение, что более значительных результатов стороны достигнут после 2-го заседания комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР, на котором интересы отечественных сельхозпроизводителей будет защищать Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.