Над Львовщиной пронесся ураган (фото)
01:45, 24 сентября 2013Общество
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23 сентября около 18:00 в Самборе Львовской области прошел ураган.
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Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на облуправление ДСНС.
Сильный ветер с дождем повалил 47 деревьев и повредил покрытие на 8-ми домах.
На 24 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение
Два человека обратились в медицинские учреждения с травмами.
В Самборе прошел ураган
"К проведению неотложных работ привлечены два отделения спасателей ДПРЧ-14 Самбора. Спасатели с помощью бензопил проводят резку поваленных деревьев", - говорится в сообщении.
На 24 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение.
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