Над Львовщиной пронесся ураган (фото)

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на облуправление ДСНС.

Сильный ветер с дождем повалил 47 деревьев и повредил покрытие на 8-ми домах.

Два человека обратились в медицинские учреждения с травмами.

"К проведению неотложных работ привлечены два отделения спасателей ДПРЧ-14 Самбора. Спасатели с помощью бензопил проводят резку поваленных деревьев", - говорится в сообщении.

На 24 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение.