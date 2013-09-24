Над Львовщиной пронесся ураган (фото)

01:45, 24 сентября 2013
Общество
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23 сентября около 18:00 в Самборе Львовской области прошел ураган.

львівщина ураган

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на облуправление ДСНС.

Сильный ветер с дождем повалил 47 деревьев и повредил покрытие на 8-ми домах.

львівщина ураган

Два человека обратились в медицинские учреждения с травмами.

львівщина ураган

"К проведению неотложных работ привлечены два отделения спасателей ДПРЧ-14 Самбора. Спасатели с помощью бензопил проводят резку поваленных деревьев", - говорится в сообщении.

На 24 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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