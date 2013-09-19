В Китае хотят покупать больше украинского зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк обсудил с китайскими коллегами возможность расширения ассортимента сельхозпродукции, которую будут экспортировать в Китай. Так, уже к концу года должен быть подписан протокол фитосанитарных требований, позволяющий начать поставки в Поднебесную отечественных ячменя и сои. А уже со следующего года − пшеницы и рапса.

«Китай может стать одним из крупнейших импортеров украинских зерновых. Так, мы уже имеем успешный опыт поставок кукурузы. И сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы начался экспорт еще ячменя и сои. В перспективе мы хотим расширить ассортимент экспортируемой сельхозпродукции и на пшеницу, рапс, а также шрот», − заявил Николай Присяжнюк.

Также Министр обсудил вместе с заместителем министра сельского хозяйства КНР Чэнь Сяохуа вопрос квот на экспорт кукурузы и, в частности, обратился с просьбой ускорить процесс определения их объема.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы относительно возможностей получения фитосанитарных требований к экспорту украинской животноводческой продукции и перспектив расширения сотрудничества в этой сфере. Кроме того, с целью обеспечения более оперативного взаимодействия между ветеринарными службами обоих государств, была достигнута договоренность ускорить разработку проекта меморандума о сотрудничестве в области ветеринарной медицины.

Также чиновники обсудили перспективу привлечения китайских инвестиций в украинский агросектор и пришли к мнению, что выход иностранных инвесторов на украинский рынок должен быть более активным.

«Украина заинтересована в том, чтобы китайские инвесторы вкладывали средства в области растениеводства и животноводства, машиностроения, внедрение энергосберегающих технологий и почвозащитных систем, а также пищевую промышленность», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Напомним, что в течение 7 месяцев текущего года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти 389 миллионов долларов (2012 год − 271 млн долларов). Так, в Китай экспортировано сельхозтоваров на сумму 283 миллиона. Импорт китайской агропродукции составил 106 миллионов долларов.