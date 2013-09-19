Нацбанк усилил контроль за импортными операциями

Согласно сообщению регулятора, НБУ внес изменения в инструкцию о порядке осуществления контроля за импортными операциями (инструкция №136 от 24 марта 1999 года).

Указанное решение закреплено постановлением правления НБУ от 16 сентября №364.

«С вступлением в силу приведенных выше изменений банки смогут снимать с контроля импортные операции без ввоза товара на территорию Украины только при наличии информации о поступлении средств от реализации указанных товаров за пределами Украины или об использовании импортированного товара за пределами Украины для собственных нужд. Во всех других случаях банк обязан уведомить налоговый орган об осуществлении такой операции», - говорится в нем.

Согласно сообщению, банки смогут снимать такие операции с контроля только после получения от налоговых органов информации о том, что клиентами нормы законодательства не нарушены.

В сообщении указывается, что согласно нормам инструкции №136 банки снимают с контроля импортные операции клиентов при наличии информации об этих операциях в реестрах таможенных деклараций, если товар ввозится на территорию Украины, или на основании других документов, предусмотренных условиями соответствующих договоров.

Кроме того, в инструкции более четко регламентирован порядок проведения банками контроля за импортными операциями по поставке резидентам товара приобретенного нерезидентами в собственность на территории Украины у других субъектов (нерезидентов, резидентов).

Как сообщила директор Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций НБУ Надежда Пасенова, указанные изменения внесены с целью приведения их в соответствие с Порядком определения срока и условий завершения импортной операции без ввоза товара на территорию.