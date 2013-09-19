Сель заблокировал трассу "Ялта–Севастополь" (видео)
04:04, 19 сентября 2013Общество
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В Крыму недалеко от поселка Симеиз на автодороге "Ялта – Севастополь" днем 18 сентября сошел селевой поток.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
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Площадь селя составила 15 на 40 метров, объем – около 16 кубометров. Жертв и пострадавших нет.
Движение на данном участке автодороги перекрыто сотрудниками ГАИ, автотранспорт движется по вспомогательной объездной дороге.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 12 спасателей и три единицы техники ГосЧС, также привлечена техника автодорожных предприятий.
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