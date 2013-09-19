Сель заблокировал трассу "Ялта–Севастополь" (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГосЧС.

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Площадь селя составила 15 на 40 метров, объем – около 16 кубометров. Жертв и пострадавших нет.

Движение на данном участке автодороги перекрыто сотрудниками ГАИ, автотранспорт движется по вспомогательной объездной дороге.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 12 спасателей и три единицы техники ГосЧС, также привлечена техника автодорожных предприятий.