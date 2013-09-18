Эксперт объяснил, что стоит за гигантскими штрафами АМКУ
Резонансные решения АМКУ указывают на все возрастающую роль Комитета в процессах украинской экономики. Об этом заявил эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины, профессор экономики Валерий Воротин, комментируя расследование АМКУ против 18 розничных сетей.
Напомним, 16 сентября сайт «Forbes Украина» сообщил, что АМКУ обвиняет крупнейших ритейлеров («Фуршет», «Ашан» и других) в антиконкурентных согласованных действиях, результатом чего стало повышение цен на продукты питания в 2010-2011 годах.
Сумма штрафа АМКУ может составить 20 млрд гривен. «Штраф в 20 миллиардов, безусловно, является рекордным для украинской практики. Однако в последнее время АМКУ уже неоднократно выносил резонансные решения, которые утверждали его репутацию как весьма жесткого контролирующего органа. Причем это относилось как к частным компаниям, так и к государственным. В первом случае можно вспомнить трения с крупнейшими операторами мобильной связи, которым АМКУ в ультимативном порядке рекомендовал снизить цены на услуги. Во втором – гигантский штраф в 200 млн гривен, наложенный на Укрспирт за злоупотребление монопольным положением», - отмечает Воротин.
Эксперт полагает, что действия АМКУ свидетельствуют об увеличении его роли в управлении финансово-промышленной системой государства. По мнению Воротина, в этом же ключе можно рассматривать и разрешение АМКУ на приобретение Укртелекома группой СКМ, о котором Комитет объявил 17 сентября.
«С момента объявления СКМ о намерении купить Укртелеком у его прошлых владельцев до получения соответствующего разрешения АМКУ прошло более трех месяцев. Такой срок говорит о том, что сделка подвергалась пристальному анализу со стороны Комитета – хотя этот актив уже больше двух лет находится в частных руках», - подчеркнул эксперт.
Как известно, 5 июня группа СКМ объявила о покупке у группы EPIC 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), владеющей 100% ООО «ЕСУ» (Украина), которой, в свою очередь, принадлежат 92,79% акций ПАО «Укртелеком» - крупнейшего украинского оператора фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.
Для получения разрешения на покупку АМКУ предъявил определенные требования СКМ, чтобы устранить негативное влияние на конкуренцию. Согласно решению АМКУ, участники концентрации должны воздерживаться от каких-либо действий или бездействия, целью или следствием которых будет недопуск, устранение или ограничение конкуренции в части доступа других участников рынка к кабельной канализации электросвязи и к телекоммуникационным сетям общего пользования.