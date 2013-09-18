Эксперт объяснил, что стоит за гигантскими штрафами АМКУ

Напомним, 16 сентября сайт «Forbes Украина» сообщил, что АМКУ обвиняет крупнейших ритейлеров («Фуршет», «Ашан» и других) в антиконкурентных согласованных действиях, результатом чего стало повышение цен на продукты питания в 2010-2011 годах.

Сумма штрафа АМКУ может составить 20 млрд гривен. «Штраф в 20 миллиардов, безусловно, является рекордным для украинской практики. Однако в последнее время АМКУ уже неоднократно выносил резонансные решения, которые утверждали его репутацию как весьма жесткого контролирующего органа. Причем это относилось как к частным компаниям, так и к государственным. В первом случае можно вспомнить трения с крупнейшими операторами мобильной связи, которым АМКУ в ультимативном порядке рекомендовал снизить цены на услуги. Во втором – гигантский штраф в 200 млн гривен, наложенный на Укрспирт за злоупотребление монопольным положением», - отмечает Воротин.

Эксперт полагает, что действия АМКУ свидетельствуют об увеличении его роли в управлении финансово-промышленной системой государства. По мнению Воротина, в этом же ключе можно рассматривать и разрешение АМКУ на приобретение Укртелекома группой СКМ, о котором Комитет объявил 17 сентября.

«С момента объявления СКМ о намерении купить Укртелеком у его прошлых владельцев до получения соответствующего разрешения АМКУ прошло более трех месяцев. Такой срок говорит о том, что сделка подвергалась пристальному анализу со стороны Комитета – хотя этот актив уже больше двух лет находится в частных руках», - подчеркнул эксперт.

Как известно, 5 июня группа СКМ объявила о покупке у группы EPIC 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), владеющей 100% ООО «ЕСУ» (Украина), которой, в свою очередь, принадлежат 92,79% акций ПАО «Укртелеком» - крупнейшего украинского оператора фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Для получения разрешения на покупку АМКУ предъявил определенные требования СКМ, чтобы устранить негативное влияние на конкуренцию. Согласно решению АМКУ, участники концентрации должны воздерживаться от каких-либо действий или бездействия, целью или следствием которых будет недопуск, устранение или ограничение конкуренции в части доступа других участников рынка к кабельной канализации электросвязи и к телекоммуникационным сетям общего пользования.