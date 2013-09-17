Промышленность Украины за месяц упала на 5%
12:41, 17 сентября 2013Общество
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Промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%, сообщает Государственная служба статистики Украины.
Промышленность значительно снижается / Фото : centerstrom.ru
По информации Госстата, по отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%.
В январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.
Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%, В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.
Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.
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