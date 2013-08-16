В июле в Украине снизился уровень безработицы

В абсолютных цифрах количество безработных в июле составило 451,5 тыс. человек против 465,3 тыс. человек в июне, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Количество безработных, получающих пособие, в июле составило 353,5 тыс. человек против 360,3 тыс. человек в июне. При этой средний размер пособия в июле составил 1133 грн, что на 46 грн больше июльского показателя (1087 грн).

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Согласно сообщению Госстата, конкурс на 10 вакантных мест в июле составил 57 человек против 59 человек в июне.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,8% от общего количества трудоспособного населения с 1,9% в апреле. Средняя сумма ежемесячной выплаты в мае составила 1119 грн. Конкурс на 10 вакантных мест в мае составлял 67 человек.