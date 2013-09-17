В Закарпатье объявили штормовое предупреждение

В Закарпатской области на 17 и 18 сентября объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных осадков и, соответственно, значительного повышения уровней воды в реках. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по информации Закарпатского гидрометеорологического центра, вечером 17 сентября и ночью 18 сентября по Закарпатской области ожидаются сильные, местами очень сильные дожди.

Кроме того, в отдельных районах Закарпатья ожидаются грозы, во время грозы - усиление ветра 15-20 м/с.

Из-за сильных осадков, по данным У ГСЧС, 17-18 сентября на реках Закарпатской области прогнозируется поднятие уровней воды на 0,5–1,5 м, а в нижнем течении реки Боржава - до 2 метров.