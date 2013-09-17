В Житомирской области иномарка сбила пенсионера-велосипедиста





Вчера около 6:40 на 226 км автодороги Киев – Чоп Новоград-Волынского района Житомирской области водитель автомобиля Шевроле из Ривне смертельно травмировал велосипедиста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ Украины в Житомирской области.

Водитель Шевроле ехал в направлении Киева, однако не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожной обстановки, и на скорости врезался в 63-летнего жителя города Новоград-Волынский, который на велосипеде переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия.

Работники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.