Украина продолжит выгружать ядерное топливо из Чернобыльской АЭС

"К концу этого года по нашему разрешению планируется полное освобождение блока №2 от отработанного ядерного топлива", - сказал первый заместитель главы государственной инспекции ядерного регулирования Гашев, занимающий также пост главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины.

Об этом сообщают РИА Новости.

Гашев добавил, что на втором энергоблоке Чернобыльской АЭС пока остаются 111 топливных сборок.

По теме: НАТО поможет Украине обезвредить радиоактивные отходы за 25 миллионов

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Украине в результате катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек, а также 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади). Чернобыльская АЭС была остановлена 15 декабря 2000 года после решения правительства Украины.

Украинские власти хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью объекта "Укрытие" (конфайнмента), который будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров.