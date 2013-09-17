На Одесчине продолжают бороться с последствиями наводнения
08:42, 17 сентября 2013Общество
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В Одесской области продолжаются работы по отводу воды из 75 подтопленных домохозяйств, которые в течение 12-14 сентября были подтоплены в результате сильных осадков.
На Одесчине продолжаются работы по откачиванию воды / Фото : Думская.net
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на сегодняшний день уже отведена вода из 617 дворов.
Жители подтопленных домов временно размещены в домах культуры, гостиницах и у родственников. Организована доставка продуктов питания и медикаментов.
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Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 300 человек, 85 единиц техники и насосного оборудования, в том числе от ГСЧС Украины 199 человек личного состава и 60 единиц техники и насосного оборудования.
Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.
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