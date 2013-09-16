Официальный курс валют на 17 сентября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

На 17 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 16 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1067.6250 (на 16 сентября – 1062.6694) 10 RUR – 2.4753 (на 16 сентября – 2.4413) Читайте также: Гривну по осени роняют? Все курсы валют на 17 сентября

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