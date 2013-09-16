Официальный курс валют на 17 сентября

19:52, 16 сентября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

НБУ установил официальный курс гривны

На 17 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 16 сентября – 799.3000)

100 EUR – 1067.6250 (на 16 сентября – 1062.6694)

10 RUR – 2.4753 (на 16 сентября – 2.4413)

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