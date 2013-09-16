Антирейдерская комиссия при Кабмине рассмотрела 70 заявлений о захватах

Об этом он заявил во время первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.

"В случае подтверждения факта попытки рейдерского захвата, гарантирую предоставление необходимой помощи", - добавил Арбузов.

По его словам, за время своей работы "Антирейдерская" комиссия уже обработала около 70 заявлений, размер убытков в которых от действий рейдеров оценивается на сумму от 300 млн до 1 млрд грн.

"Сегодня мы проводим первое, в широком составе, заседание Межведомственной комиссии. Не нужно объяснять, что это вопрос государственной важности. В повестке дня - противостояние государства этому явлению, угрожающему экономике страны и реализации государственных реформ", - подчеркнул первый вице-премьер.

Поскольку успех президентских реформ зависит от инвестиционного климата в Украине, Правительство обязано гарантировать инвесторам защиту их прав, неприкосновенность бизнес-активов, благоприятные условия для развития бизнеса, отметил Сергей Арбузов. "И эти гарантии требуют от каждого из нас принципиальной позиции по борьбе с экономическими преступлениями", - добавил он.

Арбузов также отметил, что за последние годы в Украине произошли тысячи корпоративных конфликтов с использованием рейдерских схем.

"Получение контроля над бизнес-активами осуществляется с помощью таких схем, как: скупка акций и проведение дополнительных эмиссий, получение неправомерно принятых судебных решений, организация сомнительных акционерных собраний и т.д.", - отметил он.

По словам первого вице-премьера, сегодня рейдеры все больше используют коррупционные связи.

"Президент Украины Виктор Федорович Янукович неоднократно подчеркивал недопустимость такого явления, как коррупция в составе органов исполнительной власти, правоохранительных органов и судейского корпуса. Ни один случай не должен оставаться без реагирования. Именно ради достижения этой цели правительство инициировало создание нашей комиссии", - пояснил Арбузов.

Вместе с тем он рассказал, что с момента возобновления своей работы Комиссия уже обрабатывает обращения и влияет на проблемы, которые важны для инвесторов и для Украины в целом. Так, в рабочем порядке уже удалось помочь корпорации Филипп Моррис, обеспечив процесс регистрации прав собственности компании в Украине.

Арбузов также добавил, что комиссии удалось приостановить лишение собственности у ряда других инвесторов - как иностранных, так и украинских.