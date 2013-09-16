Эксперты рассказали, почему снизился курс доллара

Об этом заявил начальник отдела анализа и поддержки бизнеса рынков капитала "Альфа-Банк Украина" Александр Вертий.

"Курс доллара падает в ходе торгов в понедельник по отношению к большинству мировых валют, включая евро, так как Лоренс Саммерс, считавшийся основным кандидатом президента США Барака Обамы на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), отказался от участия в предвыборной гонке", - утверждает эксперт.

В частности, по его словам, евро в понедельник стоил 1,3363 долл. по сравнению с 1,3294 долл. по итогам североамериканской сессии 13 сентября.

Ранее в ходе торгов евро поднимался до максимальных с 28 августа 1,3382 долл.

Кроме того, Александр Вертий отметил, что курс доллара относительно японской нацвалюты снизился до 98,95 иены против 99,38 иены накануне.

Напомним, что по сообщениям СМИ, экономист и бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс отказался от участия в выборах председателя Федеральной резервной системы США и отозвал свою кандидатуру.

Полномочия действующего главы ФРС Бена Бернанке истекают в январе 2014 г. Сам он неоднократно заявлял, что не хочет оставаться на новый срок.