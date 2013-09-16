Украину назвали самым крупным «трофеем», за которым охотится Россия

«В действительности там даже ничего не скрыто. Вполне очевидно, что его суть заключается в попытке подчинить одну за другой независимые сегодня постсоветские страны. Украина в этом контексте является самым крупным "трофеем", и думаю, что россияне преисполнены решимости подчинить ее. В действительности же вопрос в том, готовы ли украинцы отстоять свою независимость? Поэтому сами украинцы должны определить, быть ли им снова провинцией в составе большей России», - сказал в интервью Deutsche Welle Збигнев Бжезинский.

Он также считает, что Россия может усилить давление на Украину перед саммитом «Восточного партнерства», на котором запланировано подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Так, отвечая на вопрос, стоит ли Украине ожидать каких-то неожиданностей перед ноябрьским саммитом в Вильнюсе, например наподобие того, что произошло в Армении после визита российского Президента Владимира Путина, Бжезинский сказал: «Украина, конечно, намного большая страна. В каком-то смысле она имеет более взаимозависимые отношения с Россией, чем Армения, которая географически является, так сказать, отрезанной. Поэтому вполне возможным является то, что Украина может быть более уязвимой, если россияне поставят эту тему ребром».

Также Бжезинский считает, что евроинтеграция Украины в будущем положительно повлияет на развитие России.

«Думаю, что Кремль пытается оживить увядающую доктрину («русского мира» - УНИАН). В тоже время в далекой перспективе более близкие украинско-европейские отношения пролагают путь для более близких российско-европейских взаимоотношений, поскольку понятно, что Украина и Россия философски и культурно является частью Европы. Украина теснее сотрудничает с Россией, имея от этого выгоду, но опосредствованно выгоду от этого имеет и Россия. В конечном итоге, это намного более перспективное будущее для России, чем вариант, когда Россия является изолированной и пытается подкупом добиться интеграции Украины в свою новую империю, буди одновременно зажатой между объединенной Европой и Китаем, который наращивает мощь», - сказал Бжезинский.