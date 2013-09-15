В Кировоградской области после ДТП на дорогу вытекло 7 тонн топлива
10:25, 15 сентября 2013Общество
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Вчера вблизи с. Бережинка Кировоградского района на 19 км автодороги Кировоград - Кривой Рог - Запорожье произошло столкновение четырех автомобилей.
Из автоцистерны вытекло 7 т горючего / Фото: usedauto.com.ua
В результате дорожно-транспортного происшествия из автомобиля-цистерны «МАЗ», перевозившего 26 тонн, вытекло на обочину дороги около 7 т горючего.
Место разлива было обваловано, попадания нефтепродукта в водоемы не допущено. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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На месте происшествия работали пожарно-спасательное отделение и оперативная группа Управления ГСЧС в Кировоградской области, работники ГАИ и скорой медицинской помощи.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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