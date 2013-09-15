В Кировоградской области после ДТП на дорогу вытекло 7 тонн топлива

В результате дорожно-транспортного происшествия из автомобиля-цистерны «МАЗ», перевозившего 26 тонн, вытекло на обочину дороги около 7 т горючего.

Место разлива было обваловано, попадания нефтепродукта в водоемы не допущено. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На месте происшествия работали пожарно-спасательное отделение и оперативная группа Управления ГСЧС в Кировоградской области, работники ГАИ и скорой медицинской помощи.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.