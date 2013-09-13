Эксперт рассказал, как нужно реформировать кредитные союзы

Такое мнение высказал глава правления ВОО "Финансовая грамотность населения", советник главы Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей Михаил Стрельников.

«Думаю, что со всего количества кредитных союзов от одной трети до двух третьих из них являются псевдокредитными структурами. Для меня финансовое учреждение подразумевает под собой две важных функции - учет и контроль. В свою очередь, в большинстве кредитных союзов должность главных бухгалтеров совмещена с позицией директора. И, как правило, этот человек вообще ничего не смыслит в бухгалтерии. О какой отчетности, каком бизнесе тогда может идти речь? Для меня, как профессионального аудитора, это нонсенс», - заметил он.

При этом эксперт выступил за усиление требований к регистрации и деятельности кредитных союзов.

«Либо есть учет, есть контроль и соответственно – деятельность. Если первых двух нет, то о какой деятельности можно говорить? Поэтому я приветствую инициативы властей по реформированию этих структур. Нужно или усилить к ним лицензионные требования, либо, как предлагает Нацбанк, преобразовать в кооперативные банки. Это будет подразумевать какие-то специализированные требования к руководству, к вопросам учета. Люди хотя бы должны иметь профильное образование, опыт работы. Ведь посмотрите, для того, чтобы стать председателем правления банка необходимо иметь 5-летний опыт работы на руководящих должностях, соответствующее образование. А председателем кредитного союза можно взять человека с улицы», - сказал Стрельников.

Напомним, что по сообщениям СМИ, Нацбанк разработал законопроект, который позволит ему получить контроль над кредитными союзами с капиталом свыше 12 млн грн, тогда как менее крупные союзы лишатся права привлекать депозиты. После этого союзы, которые хотят продолжить привлечение депозитов, обязаны в течение шести месяцев реорганизоваться в местные кооперативные банки.