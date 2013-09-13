Россияне укололи украинском программисту яд, требуя $ 10 тысяч

Злоумышленники силой ввели мужчине инъекцию с неизвестным веществом и сказали, что дадут противоядие, когда он принесет деньги. Кроме того, угрожали применить оружие.

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Милиционеры задержали двух 27-летних и 25-летнего иностранца при передаче им 80 тысяч гривен вблизи Обарова Ровенского района, сообщает УМВД Украины в Ровенской области.

Как установили правоохранители, граждане России пересекли границу 10 сентября.

"По части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство, - отметил заместитель начальника УБОП УМВД Украины в Ровенской области Виталий Бортнюк. - Злоумышленники задержаны согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Теперь мужчинам грозит от трех до семи лет лишения свободы "