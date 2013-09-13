В Украине хотят создать единую службу занятости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арбузов заявил в ходе селекторного совещания в Кабинете министров.

«И у меня есть поручение к вам, Наталия Юрьевна (Наталья Королевская, министр социальной политики Украины - УНИАН), я хочу, чтобы вы внесли предложение в правительство об объединении Госслужбы занятости и Госинспекции по вопросам труда», - сказал вице-премьер.

Также он подчеркнул, что это поможет улучшить качество работы структуры.

«На мой взгляд, это активизирует работу и создаст ее новое качество. Людей не интересует процесс, им нужен результат», - отметил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен сократить с 1 января 2014 года общую численность сотрудников Государственной службы занятости и ее территориальных отделений на 5% до 14551 человек, при этом количество сотрудников аппарата Госслужбы будет сокращено до 217 человек с 222.

Министерство социальной политики Украины инициирует подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных и оценке эффективности работы центров занятости в Украине. По словам министра соцполитики Натальи Королевской, задача центров занятости - стимулировать работодателей создавать новые рабочие места, создавать вакансии, сохранять существующие рабочие места и направлять имеющийся финансовый ресурс на помощь работодателям, а не тратить его на пособия. Объем отчислений на пособия по безработицы, по информации Королевской, составляет в годовом выражении порядка 6 млрд грн.