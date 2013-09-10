За половую дискриминацию при приеме на работу заставят платить штраф

В Минсоцполитики уже разрабатывают соответствующие нормативные документы, которые позволят наказывать рублем за некорректные объявления о вакансиях.

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"В Украине заработал закон, который запрещает в объявлениях и рекламе указывать пол, возраст и прочее, что может расцениваться как дискриминация, — сообщили Вестям в министерстве. — Теперь разрабатываем схему штрафов за невыполнение правил. И если в объявлениях будет указано, что требуется только женщина или только мужчина, то уже за это оштрафуют работодателя. Но есть исключения. К примеру: "На киностудии набирают актрис на женские роли".