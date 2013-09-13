За 8 месяцев крестьяне увеличили производство сельхозпродукции на 6%

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра.

По словам Арбузова, среди причин роста производства – увеличение эффективности государственной поддержки. Ощутимые результаты дало направление усилий Министерства аграрной политики и продовольствия на поддержку кооперативов и единоличников, которые занимаются молочным и мясным скотоводством.

«По итогам 8 месяцев состоялся рост производства: на 23% в сельхозпредприятиях и на 6% - в хозяйствах населения. Увеличение производства аграрной продукции крестьянами является результатом эффективности государственных программ поддержки. Так, правительство уже не первый год поддерживает единоличников, которые занимаются молочным и мясным скотоводством. В частности, в стране уже налажена система выплаты дотаций, расчеты по которым нужно ускорить органами местной власти. Также поручаю осуществить мониторинг закупочных цен на молоко у населения, ведь для некоторых сельских семей это единственный источник дохода», - отметил Арбузов.

По убеждению первого вице-премьера, на сегодняшний день есть все условия для дальнейшего увеличения производства сельхозпродукции в единоличных хозяйствах. Так, при условии, если крестьяне объединятся в кооперативы, результативность их труда значительно возрастет.

«Сельхозпродукция, которая производится в кооперативах, является более конкурентоспособной, поскольку требования к ее качеству выше, налажены пути сбыта и тому подобное. Потому правительство, выполняя задание Президента Украины, активно способствует созданию таких объединений. А Министерство аграрной политики и продовольствия разработало программу «Родное село», которую внедряет во всех регионах. Первоочередной задачей программы станет создание заготовительно-сбытовой сети, которая обеспечит горожан качественными продуктами питания по доступной цене, а сельхозпроизводителям создаст возможность выгодно реализовывать произведенную продукцию», - отметил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2013 года выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В частности, рост производства на сельхозпредприятиях составил 23,1%, в домохозяйствах — 7%.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах — 2,4%.