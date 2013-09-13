Дело милиционеров, из-за которых сбежал Мельник, будет рассматривать Броварской горрайсуд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, такое решение принял апелляционный суд Киевской области.

По теме: В МИД ничего не знают о задержании Мельника в США

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.

Обвиняемым милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.