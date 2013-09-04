Украинцы могут посетить еще один китайский город без виз

Это позволит транзитным пассажирам из 45 стран (в том числе украинцам), имеющим действующий паспорт и авиабилет в третью страну, остаться на 72 часа на территории города Чэнду и пригородов под его управлением, сообщило городское правительство.

Те, кто превышают положенные 3 дня, будут наказаны при помощи штрафов, задержания или репатриации, заявил заместитель начальника полиции пограничной охраны провинции Сычуань Чэнь Юнчжи, передает China.org.cn.

Когда политика вступит в силу, Чэнду станет первым городом Китая, расположенным в глубине страны, где осуществляется этот режим.

С населением общей численностью более 14 миллионов человек, столица провинции Сычуань приняла 122 миллиона туристов в прошлом году, в том числе 1,6 млн туристов приехали из-за рубежа, согласно статистике правительства.

Международный аэропорт Шуанлю провинции Сычуань – четвертый в Китае по количеству пассажиров, имеет 22 прямых рейса, направленных в 16 стран или регионов мира. Количество пассажиров, пересекающих Китай через этот аэропорт, по прогнозам, должно превысить 2,3 млн человек к концу этого года.