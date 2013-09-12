Австралийцы возмущены ценами на новый iPhone 5S

Новые модели "Айфонов" поступят в продажу на Зеленом континенте 20 сентября, однако в среду, т.е. сразу же после их презентации в США, стало известно, что в Австралии они будут стоить существенно дороже, чем за океаном, сообщает ИТАР-ТАСС.

Так, стоимость нового флагмана линейки iPhone 5S 16GB составит 869 австралийских долларов /около 806 долларов США/, а цена бюджетного варианта с такой же оперативной памятью, но с пластмассовым корпусом iPhone 5C - 739 австралийских долларов /около 686 долларов США/. Таким образом, цена обеих моделей в Австралии будет почти на четверть выше их цены на американском рынке.

Подобное ценообразование является "откровенной дискриминацией" австралийцев, заявил сегодня руководитель общества защиты прав потребителей "ЧОЙС" Мэтт Леви. "Компания "Эппл" берет с австралийцев больше денег только потому, что ей это сходит с рук", - добавил он.

Представители австралийского филиала Apple пока отказываются отвечать на вопросы, связанные с ценой на новую продукцию. В то же время руководитель представительства Тони Кинг, выступая в марте нынешнего года на парламентских слушаниях по вопросу о завышенных ценах, по которым в Австралии сбывают свои товары ведущие мировые производители компьютерной техники, объяснял это "транспортными издержками, тарифами и расходами на рекламу".