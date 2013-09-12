Apple из-за новых iPhone потеряла $24 млрд капитализации

Apple анонсировала 10 сентября свой новый флагманский смартфон iPhone 5S, а также чуть более дешевую модель iPhone 5C в пяти разноцветных корпусах. Акции Apple сразу же после презентации потеряли во вторник 2,3% стоимости, закрывшись на уровне 494,64 доллара. Эксперты связывают снижение стоимости ценных бумаг с тем, что характеристики новых моделей Apple не удалось сохранить в тайне, и они не оказались особо впечатляющими.

Как сообщал Digit.ru, в среду акции Apple продолжили снижение и на закрытии Nasdaq стоили уже 467,71 доллара — на 5,44% ниже уровня предыдущего дня. В результате капитализация Apple всего за день уменьшилась на 24,5 миллиарда долларов и составила 424,9 миллиарда долларов.

Напомним, что после прошлогодней презентации iPhone 5 акции Apple, напротив, взлетели до исторического максимума в 705 долларов. На сей раз аналитики не столь оптимистичны — по данным ValueWalk, инвесткомпания Citigroup уже понизила целевую цену акций Apple на ближайший год до 520 долларов с нейтральным рейтингом, также снизили свои прогнозы по ценным бумагам Apple эксперты из UBS, Merrill Lynch, Credit Suisse и Bank of America.

Продажи новых смартфонов Apple в США и еще восьми странах начнутся 20 сентября. Стоимость iPhone 5S без контракта в США составит 649, 749 и 849 долларов соответственно за модели с 16, 32 и 64 Гбайт встроенной памяти. Цена iPhone 5C без контракта в США составит 550 и 650 долларов на модели с 16 и 32 Гбайт памяти соответственно.