Абдуллина может баллотироваться в Раду в одном из проблемных округов

Певица может появиться в бюллетенях "проблемного" округа № 223, сообщают Вести.

«Я не исключаю, что пойду на выборы, я сейчас получаю различные предложения. Но окончательного решения я еще не приняла», - заявила она.

Ее соперниками могут стать бывшая жена майора Мельниченко и телеведущая Наталья Розинская, экс-губернатор Львовщины Василий Горбаль, экс-нардеп Юрий Кармазин, свободовец Юрий Левченко и бывший глава Шевченковского района Киева Виктор Пылыпышин.

Напомним, повторные выборы в "проблемных" округах назначены на 15 декабря.