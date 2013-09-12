Абдуллина может баллотироваться в Раду в одном из проблемных округов
09:39, 12 сентября 2013Общество
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Героиня недавнего скандала с высказываниями о "быдлячих школах", оперная певица Екатерина Абдуллина, может баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины.
Екатерина Абдуллина обдумывает предложения / Фото : abdullina.com
Певица может появиться в бюллетенях "проблемного" округа № 223, сообщают Вести.
«Я не исключаю, что пойду на выборы, я сейчас получаю различные предложения. Но окончательного решения я еще не приняла», - заявила она.
Ее соперниками могут стать бывшая жена майора Мельниченко и телеведущая Наталья Розинская, экс-губернатор Львовщины Василий Горбаль, экс-нардеп Юрий Кармазин, свободовец Юрий Левченко и бывший глава Шевченковского района Киева Виктор Пылыпышин.
Напомним, повторные выборы в "проблемных" округах назначены на 15 декабря.
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