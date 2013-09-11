В Кабмине обещают значительно сократить импорт мяса

Благодаря государственной поддержке продолжает расти поголовье скота в хозяйствах населения. Кроме того, развиваются новые животноводческие комплексы. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Мы движемся в сторону самообеспечения продуктами питания, которые можем произвести. Например, в этом году в Украине можно сократить импорт мяса на 35%. Для этого необходимо использовать рыночные методы. А это повышение конкурентоспособности продукции и наращивание внутреннего производства", - подчеркнул министр, сообщает РБК-Украина.

По словам Присяжнюка, благодаря государственной поддержке в Украине постоянно растет поголовье скота и его реализация на переработку. Так, продолжаются программы поддержки животноводства в мелкотоварном секторе. Кроме того, государство способствует реконструкции и строительству новых животноводческих комплексов. Сейчас уже введены в действие 67 таких объектов.

"Государство будет продолжать комплексно поддерживать мясную отрасль. Но сельхозпроизводитель должен понимать, что на внутреннем рынке мясной сектор еще не заполнен и имеет хороший потенциал. И мы будем стимулировать заполнение этого рынка высококачественной мясопродукцией нашего производителя", - отметил Присяжнюк.

Также министр сообщил, что за 8 месяцев в Украине на 4,4% увеличилось поголовье свиней, на 2,8% - КРС, на 3,9% - птицы. При этом на 9,4% выросла реализация скота на перерабатывающие предприятия.