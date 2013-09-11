В Министерстве озаботились ценой борщевого набора

Поэтому рост в начале сентября цены на 18% поможет поддержать производителей, а главное - не ударит по карманам потребителей. Об этом сегодня сообщил директор Департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики Виталий Саблук.

"Чтобы отрасль овощеводства стала более рентабельной, оптимальная стоимость борщевого набора должна быть выше нынешних 19 гривен. Актуальность этого вопроса возрастает, ведь овощеводы планируют произвести достаточно большой объем овощей - 9,4 миллиона тонн. Также нельзя забывать, что благодаря государственной поддержке аграрного сектора удалось увеличить производство овощной продукции кооперативами и единоличниками в предыдущие годы", - подчеркнул Саблук.

Именно это, по словам директора Департамента, привело к тому, что из-за низкой цены производители овощей получили недостаточно высокие доходы. Саблук отметил, что низкие цены для потребителей не могут удерживаться за счет производителей овощной продукции. Ведь это приведет к утрате долгосрочной мотивации к выращиванию овощей. И как следствие - в следующие несколько сезонов может значительно вырасти цена.

В связи с этим директор Департамента отметил, что необходимо выработать оптимальную рыночную стоимость овощей, которая будет устраивать производителей и покупателей. Поэтому сентябрьский рост стоимости борщового набора поможет поддержать производителей и не ударит по карманам потребителей.

"Этот механизм должен быть оптимально отработан. Поэтому именно 2013-2014 маркетинговый год должен стать решающим для формирования стабильной сбалансированной цены. Однако хочу подчеркнуть, что правительству уже удалось возродить отрасль овощеводства и нарастить производство овощей. При этом потребители получили качественную продукцию по доступным ценам", - отметил Саблук.

Также он обратил внимание и то, что индекс потребительских цен с начала 2013 года составляет 99,6%, а Минагрополитики принимает все необходимые меры для мониторинга рынков и, при необходимости, воздействия на них.