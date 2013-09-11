Украина будет хранить немецкий газ в своих ПХГ - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«С RWE подписан новый договор в городе Эссен. Это произошло 5 сентября между НАК «Нафтогазом» и компанией RWE. В нем предусмотрены вопросы как реализации, так и хранилища», - сказал Ставицкий.

При этом он не детализировал условия контракта.

«Я не буду вдаваться в коммерческую составляющую, потому что это коммерческая тайна. Хочу только сказать, что формула цены ниже, даже с учетом 100 долларов скидки (на цену российского газа - УНИАН), которая дается за Черноморский флот», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

В июне премьер-министр Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ российской компании "Газпром". Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Согласно утвержденному правительством прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, объем газа, запланированного к поставке от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading, составляет 1,3 млрд кубометров.