СМИ: В Украине растет производство "теневого" хлеба

"В ходе совещания было рассмотрено несколько вопросов, в числе которых — борьба с теневым сектором, работа с сетями розничной торговли по сокращению отсрочки платежей, которые порой достигают 90 дней, а также госрегулирование цен на хлебобулочные изделия",— рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Константин Кошелев.

Как пишет КоммерсантЪ, на сегодняшний день уже треть рынка хлебобулочных изделий находится в тени, притом что еще несколько лет назад статистика была противоположной, отмечает директор одной из компаний-производителей Александр Тараненко. "По официальной статистике, в Украине производится около 2 млн т хлеба и хлебобулочных изделий. Если данный объем разделить на численность населения и количество дней в году, то получится, что ежедневно на одного человека приходится лишь около 100 г",— отмечает он. По его оценкам, реальное потребление хлебобулочных изделий в Украине составляет 250-270 г на человека в сутки.

По данным исследовательской компании GfK Ukraine, падение потребления хлеба в Украине наблюдается с 2008 года за счет продукции низкого ценового сегмента. Согласно данным, которые были обнародованы на конференции Bakery and Business 2013 года, за последние четыре года объем украинского рынка в натуральном выражении сократился на 13,5%. Для решения вопроса роста теневого рынка пекари вчера решили обратиться к правительству.