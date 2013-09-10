НБУ: Украинцы все реже покупают доллары

Это в 17,1 раза меньше показателя за аналогичный период минувшего года, говорится в данных Национального банка Украины (НБУ). За восемь месяцев 2012 г. чистая покупка валюты населением превысила 4,483 млрд долл.

Согласно сообщению НБУ, в августе текущего года объем скупки валюты населением продолжил снижаться. За месяц украинцы купили валюты только на 136,2 млн долл. больше, чем продали. Объем операций по покупке валюты в августе 2013 г. оказался почти на треть меньше августовского показателя 2012 г, сообщает РБК-Украина.

По данным Нацбанка, в августе текущего года украинцы продали инвалюту на 1,554 млрд долл. и купили на 1,69 млрд долл.

Регулятор отмечает, что основная масса купленной валюты осела на банковских депозитах: 121,5 млн долл. из купленных за август 136,2 млн долл. Таким образом, валютный портфель вкладов физлиц достиг почти 22,8 млрд долл.